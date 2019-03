Éliminé de la CAN 2019, le Gabon va repenser tout son football

La Fédération gabonaise de football (Fegafoot) et le ministre des sports Alain Claude Bilie By Nze ont décidé, mercredi, de dissoudre l’équipe nationale de football et de limoger le sélectionneur Daniel Cousin après l’élimination du Gabon de la coupe d’Afrique des Nations, prévue juin prochain en Egypte.

“Pour rebâtir et refonder notre football, nous avons donc pensé qu’il fallait, aujourd’hui même, confier à la Fegafoot la mission de mettre un terme au contrat du sélectionneur actuel et préparer un appel à candidature ouvert aux techniciens Gabonais et étrangers sur la base d’un cahier de charges qui sera élaboré par la Fegafoot”, a déclaré le ministre des sports lors d’un point de presse précédé d’une séance de travail avec la Fegafoot et tout le staff technique de Daniel Cousin.

Et d’ajouter que tous les joueurs qui ont participé à l’élimination sont désormais écartés du onze national.

“Nous allons rebâtir l’équipe nationale sur de nouvelles bases en mettant de côté tous ceux qui se sont caractérisés par un manque d’envie, de patriotisme, et qui ont plus mis en avant les ressources financières en oubliant la Nation et l’esprit d’équipe”, a-t-il dit.

Logé dans le groupe C lors des éliminatoires, le Gabon a terminé en avant dernière position avec 8 points derrière le Mali premier avec 14 et le Burundi (2ème avec 10 points).

S.L. (avec MAP)