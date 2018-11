Eliminatoires CAN 2019: le Maroc s’impose face au Cameroun

Le Maroc s’est imposé ce vendredi 16 novembre au complexe Mohammed V de Casablanca face au Cameroun sur le score de 2 à 0 lors du match comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2019.

Le Maroc a ouvert le score à la 53ème minute de jeu grâce à un penalty transformé par Hakim Ziyech, au grand bonheur du public présent.

A la 66ème minute, le même joueur a doublé à la mise, offrant ainsi la victoire aux Lions de l’Atlas.

Avec 10 points au compteur, le Maroc est premier du Groupe B et a pratiquement décroché sa qualification pour la CAN 2019. Le Cameroun est en seconde place avec 8 points suivi du Malawi et des Iles Comores.

S.L.