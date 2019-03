Eliminatoires CAN 2019: le point final sur le groupe du Maroc

La sélection marocaine de football a fait match nul (0-0) face au Malawi, vendredi en match de la 6ème et dernière journée des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2019), disputé au Kamuzu Stadium à Blantyre.

Qualifiés dès la 5è journée après leur victoire à domicile face au Cameroun (2-0), les Lions de l’Atlas finissent les éliminatoires en tête du groupe B avec un total de 11 points (3 victoires, 2 nuls et 1 défaite). La 32e édition de la CAN, la première à avoir lieu en été, se déroulera en Égypte du 21 juin au 19 juillet prochains et réunira 24 sélections nationales.

Voici le point final dans le groupe B, après le dernier match (Cameroun-Comores 3-0), comptant pour la 6è journée des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN Egypte-2019) :

Résultats:

– Premier tour:

Cameroun-Maroc: 0-1

– Deuxième tour:

Maroc-Malawi: 3-0

-Troisième tour:

Maroc-Comores: 1-0

-Quatrième tour:

Comores-Maroc: 2-2

-Cinquième tour:

Maroc-Cameroun: 2-0

– Sixième tour:

Malawi-Maroc 0-0

Classement:

Pts J G N P bp bc

1. Maroc 11 6 3 2 1 8 3

2. Cameroun 11 6 3 2 1 6 3

3. Comores 5 6 1 2 3 5 9

4. Malawi 5 6 1 2 3 2 6