Elimination du Wydad: le message de Said Naciri aux supporters

Le président du Wydad de Casablanca, Said Naciri, a adressé un message aux fans du club, suite à l’élimination du WAC en demi-finale de de la ligue des champions

Naciri s’est excusé auprès des supporters, dans une publication sur la page Facebook du club, en ses termes : « Je sais que l’amertume que ressentent les supporters est immense suite à cette élimination. Les attentes sont toujours très grandes. Le Wydad est né pour rafler des titres. Et finir la saison sans aucun titre est inacceptable. C’est pour cela que je présente mes excuses au fans du Wydad car nous n’avons pas été à la hauteur de leurs attentes ».

Et d’ajouter : « Il faut bien reconnaître que certaines erreurs ont été commises au niveau de la gestion du club. Des erreurs qu’on ne pouvait corriger en fin de saison, car cette dernière était exceptionnelle à tous les niveaux. Ainsi, nous allons commencer, à partir de la semaine prochaine, une opération de restructuration intégrale du club, que ce soit au niveau administratif, technique ou médiatique ».

Et de conclure : « Je vous promets de servir le Wydad et son public. Si j’échoue, je n’hésiterai pas à quitter la présidence de ce grand club et retourner le soutenir dans les tribunes ».

Pour rappel, le Wydad s’est incliné face au Ahly égyptien en demi-finale retour de la ligue des champions d’Afrique par trois buts à un. Le match aller s’était également soldé par une défaite des Rouges par deux buts à zéro.

M.F.