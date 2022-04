Élimination du Raja: les supporters broient du noir (PHOTO)

Les supporters du Raja de Casablanca ont exprimé leur colère suite à l’élimination de leur équipe, vendredi, en quart de finale de la Ligue des Champions d’Afrique.

Sur les réseaux sociaux, les Rajaouis étaient unanimes sur le fait que leur équipe n’a pas livré la performance attendue, tenant la direction du club responsable de cet échec. Et ce, à cause des choix et possibilités limités après les départs sans remplacement du trio Rahimi, Malango et Hafidi.

Les supporters soulignent que les décisions unilatérales de la direction constituent la principale raison de ce revers et de la pâle performance de l’équipe face à Al Ahly.

Pour rappel, l’aventure du Raja en Ligue des Champions a pris fin suite à la défaite contre Al Ahly SC (3-2 au cumul des scores) en quart de finale de la Ligue des Champions.

M.F.