Élimination des Lions de l’Atlas: ce qu’en pense Marouane Chamakh (VIDÉO)

L’ancien attaquant des Lions de l’Atlas, Marouane Chamakh, est revenu sur l’élimination de l’équipe nationale Marocaine en quart de finale de la CAN, suite à la défaite contre l’Égypte (2-1).

Sur le plateau de BeIN Sports, l’ancien Girondin a critiqué le choix de Halilhodzic de rappeler Boufal à la 66e minute, estimant que c’est une grave erreur. « C’était un mauvais choix. On connaît Boufal, il n’a besoin que d’une ou deux occasions pour faire la différence. Et quand on est entraîneur, il faut en tenir compte », a-t-il confié.

Et d’ajouter : « Il a fait un début de compétition exceptionnel. Il est sorti assez tôt et on ignore toujours la raison. J’espère que le coach va nous expliquer son choix ».

Chamakh a, par ailleurs, souligné que les Lions devraient se focaliser actuellement sur les matchs importants qui les attendent en barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde, où ils affronteront la République Démocratique du Congo.

