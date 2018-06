Elimination, arbitrage, son avenir… Hervé Renard dit tout

Le sélectionneur national, Hervé Renard a accordé un entretien au quotidien sportif français L’Equipe. Malgré l’élimination dès le premier tour, les Lions de l’Atlas, dirigés par le “sorcier blanc”, ont livré une très bonne prestation lors du Mondial russe. L’élimination du Mondial 2018, l’arbitrage ou encore son avenir… Renard est revenu sur cette Coupe du monde qui a tout de même permis aux Marocains de présager le meilleur pour leur Onze national.

Eliminé en partie à cause de flagrants erreurs d’arbitrage, le Onze national n’a pas démérité lors du Mondial russe. Interrogé sur la performance de son groupe, Hervé Renard a répondu: “On est fiers de notre parcours, et même plus que ça, mais déçus de ne pas avoir pu jouer la qualification. Et contre l’Espagne, encore, comment comprendre et accepter que le corner soit tiré du mauvais côté ? C’est une incroyable erreur d’arbitrage à ce niveau. Ce qui nous est arrivé dans la compétition est d’ailleurs assez invraisemblable et, pourtant, on l’a vécu”.

A la question de savoir si le Maroc a perdu la qualification d’entrée contre l’Iran, le sélectionneur national a été clair. “Non, ce sont les trois matches de groupe qui comptent. (…) Nous aurions dû faire un nul contre l’Iran et, c’est certain, ce point nous aurait fait du bien. Mais on a su réagir. Sans des faits d’arbitrage, nous aurions pu battre le Portugal et l’Espagne. (…) Je ne veux pas me focaliser là-dessus, car on ne changera rien. Et mes joueurs ont été fantastiques, dans la continuité de ce qu’on fait depuis un an, mais à un niveau encore plus élevé”.

Depuis quelques jours, des rumeurs persistantes font état d’un départ imminent d’Hervé Renard de la sélection nationale après le Mondial russe. Le technicien français, sous contrat avec le Maroc jusqu’en 2022, aurait reçu plusieurs offres notamment de la part de la fédération algérienne de football.

Qu’allez-vous faire maintenant? Renard, qui est toujours en Russie pour “profiter” de la Coupe du monde, a répondu: “Je suis toujours sous contrat. Je vais suivre la Coupe du monde, apprendre encore un peu plus. Et il sera temps ensuite de se pencher sur la suite”, a-t-il dit. Partira, partira pas? Seul l’avenir nous le dira…

S.L.