Elim. Mondial: El Kaabi deuxième au classement des buteurs

L’attaquant de l’équipe nationale marocaine Ayoub El Kaabi a été classé deuxième au tableau des buteurs des éliminatoires africaines de la Coupe du monde 2022.

L’ancien attaquant du Wydad figure en deuxième position au classement des buteurs avec 5 buts, derrière l’Algérien Baghdad Bounedjah, qui occupe la première place avec 7 buts.

El Kaabi a marqué 3 buts contre la Guinée Bissau en deux matches, à la 3e et 4e journée de la phase des groupes, et 2 buts contre la Guinée à la 2e et 6e journée.

Notons que le duo Mmae-El Kaabi a réussi a remplacer Youssef En-Nesyri, absent pour cause de blessure, et semble être devenu le fer de lance de la ligne offensive marocaine pour les prochaines échéances.

M.F.