Elim. Mondial 2022: voici les arbitres des matchs du Maroc

Un trio arbitral kényan a été désigné pour diriger le match devant opposer la sélection marocaine de football à son homologue du Soudan, le 12 novembre au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, pour le compte de la 5è journée (groupe I) des éliminatoires africaines du mondial 2022.

Ainsi, cette rencontre (20h00) sera dirigée par l’arbitre de centre Waweru Peter, qui sera assisté par ses compatriotes Gilbert Kipkoech et Kuria Samuel.

Quant au match Maroc/Guinée, prévu le 16 novembre (20h00) au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca et comptant pour la 6è et dernière journée, il sera officié par Bondo Joshua du Botswana, qui sera assisté par ses compatriotes Kegakologetswe Lucky et Sibanda Madondo. Auteurs d’un parcours sans faute, les Lions de l’Atlas, leaders avec 12 points, avaient déjà assuré leur qualification pour le dernier tour qualificatif au mondial au Qatar après avoir signé quatre victoires en autant de rencontres.

La Guinée Bissau est 2è (4 pts) devant la Guinée (3 pts), alors que le Soudan ferme la marche du groupe avec 2 points.

S.L. (avec MAP)