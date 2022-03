Élim. Mondial 2022: les larmes de Djamel Belmadi après l’élimination de l’Algérie (VIDEO)

L’entraîneur de l’équipe algérienne de football, Djamel Belmadi, a fondu en larmes après le sifflet final du match Algérie-Cameroun, marquant l’élimination de son pays en phase ultime des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.

Des séquences vidéo montrent le sélectionneur algérien effondré et en larmes, après l’élimination rocambolesque des Fennecs. Alors que les Algériens étaient qualifiés à deux minutes de la fin du match sur un score de 1-1 (cumul 2-1 en aller retour), les Camerounais ont marqué leur deuxième but aux derniers instants du match, privant les Fennecs de la qualification.

En conférence de presse après la fin du match, le coach algérien, toujours dévasté, a déclaré : « Ma tristesse va d’abord à mes joueurs. Pour certains, c’était sûrement la dernière occasion d’aller en Coupe du Monde ».

Avant d’ajouter : « Il est difficile de parler d’avenir. Tout le monde est abattu. On ne se voyait pas rater cette Coupe du Monde. À dix secondes… Un bilan sera fait, mais pour l’instant, la déception domine… Le jour où je ne me sentirai plus utile pour mon pays, je saurai quoi faire. Il y aura une réflexion dans les jours à venir ».

Notons que selon certaines sources, Belmadi devrait bientôt quitter son poste de sélectionneur.

