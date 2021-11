Élim. Mondial 2022: ce qu’a dit Halilhodzic après la qualification aux barrages

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a fait part de sa satisfaction suite à la victoire contre la Guinée en match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, et la qualification aux barrages avec la totalité des points.

Dans une déclaration à la presse après la fin du match, le Franco-Bosniaque a exprimé son bonheur suite à cette victoire, qui marque la sixième victoire en 6 matches aux éliminatoires.

« Je félicite les joueurs pour cette victoire et pour ces résultats. Maintenant, nous devons nous préparer pour la CAN et pour le match qui nous reste aux éliminatoires », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Je suis content de la complicité entre Mmae, El Kaabi et d’autres joueurs. J’espère que les choses continueront ainsi. Je suis fier de cette sélection que je félicite ».

Notons que les Lions de l’Atlas se sont imposés, mardi, contre la sélection guinéenne (3-0) au stade Moulay Abdellah à Rabat, en match comptant pour la 6e journée de la phase des groupes des éliminatoires du mondial 2022.

M.F.