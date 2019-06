El Othmani a tweeté après Maroc-Côte d’Ivoire

Saâd-Eddine El Othmani a tenu à féliciter les Lions de l’Atlas, qui viennent de se qualifier pour les huitièmes de finale de la CAN 2019 après avoir battu la Côte d’Ivoire (1-0).

Muni de son compte Twitter, le Chef du gouvernement a adressé un message à la sélection. “Un vibrant hommage à la sélection nationale pour sa victoire face à son homologue ivoirienne, ainsi que pour sa performance remarquable. Félicitations à nous tous. Je souhaite bonne réussite à l’équipe nationale au second tour”, a-t-il écrit. Et d’y adjoindre les mots clés: #Maroc et #CAN2019.

Rappelons que les hommes d’Hervé Renard ont ouvert le score à la 23e minute de jeu grâce à Youssef En-Nesyri. Le score est resté inchangé jusqu’à la fin de la rencontre.

Les Marocains occupent ainsi la tête du groupe D avec 6 points et se qualifient pour le deuxième tour.

Notons que les Lions de l’Atlas s’étaient imposés (1-0) face à la Namibie lors de leur premier match, alors que la Côte d’Ivoire avait battu l’Afrique du Sud.

Les supporters marocains rêvent de la couronne africaine depuis 43 ans, après le seul et unique titre de l’histoire de l’équipe nationale remporté en 1976.

S.L. et