El Hadrioui, ancien Lion de l’Atlas, se livre à cœur ouvert (VIDEO)

L’ancien international marocain, Abdelkrim El Hadrioui, est revenu lors d’un entretien avec Le Site Info, sur les moments forts de sa carrière.

« Je voulais finir ma carrière dans les rangs de l’AS FAR, mais rien ne s’est passé comme prévu! J’ai également raté une expérience avec le Raja à cause d’un club hollandais », nous a-t-il déclaré. Et d’ajouter: « Mon transfert à Benfica était sur recommandation du défunt roi Hassan II ».

El Hadrioui a également évoqué ses projets futurs, annonçant qu’il va prochainement ouvrir une académie de formation de jeunes joueurs.

Abdelkrim El Hadrioui avait joué au poste de défenseur latéral. Il a porté les couleurs des FAR Rabat, de Benfica Lisbonne, d’AZ Alkmaar, ou encore de Charleroi. Il a également disputé les Coupes du monde de 1994 et de 1998 avec les Lions de l’Atlas.

M.F.