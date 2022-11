El Badraoui: « Le Raja va se battre pour remporter la Botola »

Le Raja de Casablanca ambitionne de renouer le titre de la Botola pro. Dans ce sillage, le président du club a affirmé, lors de son passage à l’émission « Dream team » diffusée sur la chaîne « MBC5 », que l’équipe concurrencera pour le titre de champion du Maroc, sachant que les Aigles verts sont revenus victorieux de leur déplacement à Rabat.

El Badraoui a rajouté: « Le Raja a battu le FUS de Rabat et occupe à la 9ème place. En cas de victoire contre la jeunesse sportive Soualem, il se hisserait à la 4ème place. En outre, le championnat est encore à ses débuts et le Raja reviendra dans la compétition et ferait de son mieux pour le remporter ».

De rappeler que le Raja occupe le 9eme rang avec 9 points.

M.T.