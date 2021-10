Egypte : Walid El Karti signe un doublé avec Pyramids

L’international marocain Walid El Karti, qui a récemment rejoint l’équipe des ’’Pyramids’’, a signé un doublé pour son premier match avec sa nouvelle équipe au premier tour du championnat d’Egypte de football.

« Pyramides » a battu l’équipe de Misr El Maqasa 2-1, lors d’un match disputé au stade de la défense aérienne.

Walid El Karti a inscrit le premier but à la 44e minute après avoir reçu un centre de son collègue Mohamed Hamdi, et le deuxième à la 59e minute du jeu après avoir bénéficié d’une passe d’Abdullah Al-Saeed à l’intérieur de la surface du but, tandis que Sergey Eric a marqué le but de l’équipe adverse à la 50e minute.

Le club des Pyramides avait engagé le milieu de terrain Walid El Karti lors des derniers transferts de l’été, en provenance du club du Wydad de Casablanca, avec un contrat qui s’étend sur trois saisons.

En tête des matches du premier tour du championnat d’Egypte, Al-Ahly a réussi à remporter une belle victoire sur son rival Ismaili 4-0, au stade Burj Al Arab d’Alexandrie.

Les buts d’Al-Ahly ont été marqués par le Sud-Africain Percy Tao, auteur de deux buts lors de sa première rencontre avec le maillot d’Al-Ahly aux 23e et 33e minutes, le Tunisien Ali Maaloul sur penalty à la 21e minute, et Ahmed Abdelkader à la 88e minute.

La rencontre a vu la participation de l’ex-joueur du Raja, Badr Bannoun, dans la formation principale d’Al-Ahly, qui a livré une belle prestation durant tout le match marqué par l’expulsion du joueur malien d’Al Ahly Aliou Diang à la 74ème minute.

Cette victoire a donné à Al-Ahly les trois premiers points en championnat, occupant ainsi la tête du classement de la compétition avec une différence de buts devant les équipes d’Al-Ahly Bank, Zamalek, Pyramids, Future et Arab Contractors, tandis qu’Al-Ismaili est resté en bas du classement après la lourde défaite d’aujourd’hui.

