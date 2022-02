Egypte-Sénégal : heure, chaine, LIVE…ce qu’il faut savoir (CAN 2021)

Les deux attaquants de Liverpool, le Sénégalais Sadio Mané et l’Egyptien Mohamed Salah vont s’affronter ce dimanche à 20 heures au stade d’Olembé á Yaoundé en finale de la 33ème Coupe d’Afrique des Nations de football, disputée au Cameroun du 9 janvier au 6 février.

Une affiche inédite entre des pharaons plus titrés en Afrique avec sept titres et des Lions qui courent toujours derrière une première étoile. Mais le point commun entre les deux stars africaines et mondiales, est qu’ils n’ont encore jamais remporté le trophée continental.

En 2019, Sadio Mané, auteur de trois réalisations dans cette compétition du Cameroun, et le Sénégal, avaient perdu en finale face á l’Algérie (1 but à 0) au Caire, sur la terre des Pharaons. Cette année-là, l’Égypte, pays organisateur, avait été éliminé dès les huitième de finale.

Les Lions de la Teranga vont donc jouer ce dimanche leur deuxième finale d’affilée.

Ils feront face á des coéquipiers de Mohamed Salah qui avait perdu la finale de la CAN 2017 face au Cameroun par 2 buts á 1.

Mohamed Salah, qui a trouvé à deux reprises le chemin des filets lors de cette CAN 2021, a considéré en conférence de presse d’avant match que lors de cette finale, l’équipe égyptienne « n’était pas assez expérimentée pour conquérir le titre continental ».

Et le capitaine des Pharaons de souligner » pour nous, la finale de ce dimanche est une question de vie ou de mort ». « Face au vice-champion d’Afrique en titre, nous allons tout faire pour gagner et offrir un huitième titre au peuple égyptien », a dit la star égyptienne, auteur de deux buts et d’une passe décisive dans cette CAN 2021.

C’est moins que son coéquipier en club, Sadio Mané qui a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives. L’attaquant des Lions a été très décisif dans les phases á élimination directe de cette compétition que le Sénégal a démarré timidement avant de monter en puissance .

Après la victoire face au Burkina Faso (3 buts á 1) et la qualification en finale, le numéro 10 sénégalais a demandé á ses coéquipiers de ne pas encore festoyer et de rester concentrés pour la finale.

Sadio Mané avait déclaré en zone mixte qu' » après notre qualification en 2019, nous avions fait la fête comme si on avait déjà remporté la coupe. Et en finale nous sommes rentrés bredouilles. C’est pourquoi aujourd’hui on se doit de rester concentré jusqu’à l’atteinte de l’objectif final qui est de remporter la coupe ».

Ce dimanche dans cette finale inédite, quel que soit le résultat final, un des deux derniers ballon d’or africain va remporter pour la première fois la Coupe d’Afrique des Nations. Individuellement, chacun d’eux cherche à remporter son premier trophée continental, même si l’Égypte a déjà sept étoiles sur son maillot .

Le Sénégal et l’Égypte se sont déjà affrontés plusieurs fois dans l’histoire de cette compétition, mais une seule fois dans un match à élimination directe et c’était lors des demi-finales de 2006, remportées par les Pharaons (2-1). En 12 confrontations entre les deux sélections, l’Égypte mène 6 victoires, contre 4 défaites et 2 nuls. Les deux équipes s’étaient croisées en 2014, lors des éliminatoires de la CAN 2015. Le Sénégal s’était imposé à Dakar 2-0, mais également au Caire sur un score de 1-0.

En match de classement de cette CAN 2021, les Lions indomptables du Cameroun ont pris, samedi à Yaoundé, la troisième place en battant les Etalons du Burkina Faso, aux tirs au but (5-3), après une égalité 3-3 lors du temps réglementaire.

Les Lions indomptables, menés au score (3-0), mais déterminés, sont revenus dans le match, après quelques changements opérés. Ils réussissent à rattraper leur retard, en inscrivant leurs trois buts.

Les Burkinabés avaient pourtant pris une sérieuse option, dès la première mi-temps, en marquant deux buts avant la pause. Ils reviennent des vestiaires encore plus entreprenants et inscrivent leur troisième but, mais ils n’arrivent pas à contenir la pression et les assauts des Lions indomptables.

Egypte-Sénégal: en direct, à partir de 20h, sur beIN Sports HD 1 Max, beIN Sports HD 2 Max, beIN Sports HD 1 FR.