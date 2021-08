Eduardo Camavinga rejoint le Real Madrid

Le milieu de terrain international français, Eduardo Camavinga (18 ans), va rejoindre le Real Madrid jusqu’en 2027 en provenance de Rennes, ont annoncé les deux clubs mardi.

Alors que le Real tentait d’attirer Kylian Mbappé depuis une semaine, c’est le prodige français qui rejoint la capitale espagnole.

Selon la presse espagnole, le Real Madrid a déboursé 31 M d’EUR + 9 M d’EUR en bonus pour recruter le jeune français.

Ce transfert fait de lui l’un des plus chers de l’histoire du Stade rennais, avec ceux d’Ousmane Dembélé vers Dortmund en 2016 (35 M d’EUR) et d’Ismaïla Sarr vers Watford en 2019 (entre 30 et 38 M d’EUR avec bonus).