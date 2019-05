Eden Hazard au Real ? Il répond

Eden Hazard semble plus que jamais proche d’un transfert vers le Real Madrid. L’attaquant belge a implicitement exprimé son envie de partir, dans une interview accordée à Laatste Nieuws.

“Ma décision est prise et je ne changerai pas d’avis. J’aurais souhaité que les choses se déroulent différemment”, a-t-il affirmé.

Et d’ajouter: “Chelsea connaît déjà ma décision depuis plusieurs semaines et même une place en Ligue des Champions ne me fera pas faire machine arrière”.

L’entraîneur des Blues Maurizio Sarri a déclaré à la BBC: ” Eden a joué Chelsea pendant sept saisons, essayant de faire de son mieux lors de chaque match. Maintenant, il est temps de respecter sa décision.”

C’est clair, le Diable Rouge aimerait rejoindre le Real Madrid de Zidane. Reste à savoir si les dirigeants des deux clubs trouveront un accord au sujet du montant du transfert.

A.K.A.