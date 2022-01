Halilhodzic: « j’ai eu raison de ne pas convoquer Hakim Ziyech »

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a passé en revue les avantages de la convocation de Hakim Ziyech. Le Franco-Bosniaque a déclaré que tout le monde s’était opposé à sa décision, mais que les résultats démontrent qu’il avait raison.

Dans un entretien avec le quotidien britannique Daily Mail, Halilhodzic a souligné qu’il a pris cette décision pour le bien de l’équipe. « Ils n’avaient pas accepté cette décision au début. Pour moi, l’équipe est plus importante que les individus, et quelqu’un qui ne respecte pas l’équipe ne peut pas jouer avec moi », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Aujourd’hui, nous sommes plus rapides et il y a plus de mouvements sans ballon. Nous avons gagné en efficacité offensive dans les matches des éliminatoires africaines pour la Coupe du monde. Nous avons marqué 20 buts alors que nous n’avons encaissé qu’un seul ».

Notons que la décision de Halilhodzic avait profondément divisé l’opinion public entre ceux qui s’opposaient à l’exclusion de Ziyech et ceux qui soutenaient le sélectionneur. Ce dernier avait plusieurs fois déclaré avoir écarté le joueur pour des raisons disciplinaires.

M.F