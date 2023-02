Écarté du groupe, un joueur du Wydad demande des explications

Serait-ce la fin de l’aventure de Moaid Ellafi au Wydad ? Le joueur libyen de 26 ans se pose plusieurs interrogations sur la place qu’il occupe actuellement au club. Écarté par l’entraineur tunisien Mehdi Nafti du match du Mondial des Clubs contre Al Hilal, Moaid Ellafi exige des explications pour être fixé sur son avenir.

Une source a confirmé à Le Site info que Moaid Ellafi refuse de prolonger son contrat avec les Rouges tant que son statut n’a pas encore été déterminé et clarifié par Mehdi Nafti. Le joueur tient à retrouver une place dans l’effectif des Rouges et d’avoir du temps de jeu, d’autant plus qu’il ne souffre plus de pépins physiques.

Ellafi assure qu’il renouvellera au club s’il reçoit une promesse d’avoir des opportunités de jeu, sinon, il devra quitter le club en cas d’indifférence du coach à son sujet.

Arrivé en octobre 2020 au Wydad, Moaid Ellafi est sous contrat jusqu’en juin prochain. Le joueur n’a quasi jamais joué cette saison. Par contre, il a été étincelant lors de sa première saison avec les Rouges, 7 buts et 7 passes décisives en 24 matchs disputés.