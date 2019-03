Du sang neuf chez les Lions de l’Atlas

Après le Malawi, la sélection nationale aura un beau duel amical à gérer contre l’Argentine. Mais avant tout, Hervé Renard va dévoiler sa liste. En plus de ses titulaires, le sélectionneur national songe à convoquer de nouveaux noms.

Plusieurs joueurs ont séduit le sorcier blanc tels que Yunis Abdelhamid et Oussama El Idrissi. Ces derniers pourraient, en effet, être de la partie .

“Abdelhamid réussit à s’imposer malgré le passage de la Ligue 2 à la Ligue 1. Non seulement il est titulaire, mais il est devenu une pièce maîtresse de cette équipe de Reims. Bravo à lui, il sera un apport précieux pour le Maroc. J’ai été impressionné par la rigueur et le sens du collectif d’El Idrissi également. Il a beaucoup de qualités et devrait évoluer dans un club encore plus important qu’actuellement. C’est une très bonne nouvelle! A lui de s’imposer maintenant”, a déclaré Hervé Renard lors d’un interview livré au site officiel de la CAF.

En revanche, la seule interrogation concerne la présence de Hakimi, Ziyech, Mendyl, Mazraoui et En-Nesyri. Ces derniers pourraient épauler la sélection des U23 lors de la double confrontation décisive qui l’opposera à la République démocratique du Congo les 20 et 24 mars, au titre des éliminatoires de la phase finale de la CAN qui aura lieu en Egypte.

Renard envisage cette possibilité, mais avec quelques conditions… “On va faire un dernier point avec le sélectionneur des U23 et le directeur technique national. Mais je ne les laisserai pas tous à leur disposition contrairement à ce qui a pu être dit prématurément. Je prends les décisions sportifs et si je ne parle pas, il faut considérer que ce n’est pas officiel.”, a-t-il fait savoir.

Bref, il y aura certainement du changement dans la prochaine liste du technicien français. Une chose est sûre, ces deux rencontres, contre le Malawi le 23 mars et face à l’Argentine trois jours après, vont permettre au coach d’effectuer quelques tests. La Coupe d’Afrique des nations se rapproche à grands pas. La compétition se jouera du 21 juin au 19 juillet et le tirage au sort est prévu pour le 4 avril au Caire.

N.K