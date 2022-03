Du nouveau sur l’état de santé de Badr Benoun

Des médias égyptiens sont revenus sur l’état de santé de Badr Benoun, le défenseur marocain d’Al Ahly SC, souffrant de complications cardiaques dues au Covid-19, ce qui l’a éloigné des pelouses pour plusieurs mois.

Selon le site Kooora, citant des sources au sein d’Al Ahly SC, l’état de Benoun est stable, mais le joueur aura besoin d’une période de repos allant jusqu’à deux mois.

La même source ajoute que Benoun a subi des contrôles médicaux, et sera mis au repos pour deux mois pour ses problèmes d’inflammation du muscle cardiaque. Et de poursuivre que le staff médical d’Al Ahly a envoyé les rapports médicaux de Benoun aux médecins du Bayern Munich et du FC Barcelone, qui ont confirmé que le joueur a besoin de repos pour une période de deux mois ouvrables.

Le club précise qu’il met la santé de ses joueurs au-dessus de tout.

