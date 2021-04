Le Real Madrid a annoncé, dimanche soir, que son président, Florentino Pérez, a été désigné président de la « Super League » de football, nouvelle compétition européenne créée par 12 grands clubs du continent.

« Nous aiderons le football à tous les niveaux à prendre la place qui lui revient dans le monde », a souligné le président de la nouvelle compétition européenne des clubs fondée en dépit de l’opposition de l’Uefa.

« Le football est le seul sport global dans le monde avec plus de quatre milliards de fans et notre responsabilité en tant que grands clubs est de répondre aux souhaits des fans », a relevé le président du Real Madrid, cité dans un communiqué.

Douze grands clubs ont officialisé le lancement de la « Super League », une compétition privée vouée à supplanter la Ligue des champions.

Il s’agit de AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea FC, FC Barcelone, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid et Tottenham qui se sont unis en tant que clubs fondateurs.

La saison inaugurale de cette compétition démarrera aussitôt que possible, précisent les fondateurs dans un communiqué.

Ce projet est voué à « générer des ressources supplémentaires pour toute la pyramide du football ».

L’Uefa avait auparavant prévenu dimanche que tout club dissident serait exclu des compétitions nationales et internationales, et que leurs joueurs ne pourraient plus jouer en équipe nationale, par exemple à l’Euro ou à la Coupe du monde.