Douaa Lahyaoui dévoile la chanson officielle de la CAN féminine (VIDEO)

La jeune chanteuse marocaine, Douaa Lahyaoui, a révélé, ce mercredi 13 juillet via sa chaîne YouTube, la chanson officielle dédiée à la Coupe africaine de football féminine, qui se déroule actuellement au Maroc.

Plus tôt dans la journée, l’artiste a partagé avec ses fans et followers, via son compte Instagram, des photos des coulisses du tournage du clip de cette chanson, sous la direction artistique du réalisateur, Hassan Karfati.

Par ailleurs, Douaa Lahyaoui a exprimé son grand bonheur d’avoir été choisie afin de représenter le Maroc, dans une story précédente sur Instagram. « J’ai eu l’insigne honneur d’avoir été officiellement choisie pour représenter mon pays! », a-t-elle fièrement écrit.

D’un autre côté, à rappeler que les Lionnes de l’Atlas ont dominé de la tête et des épaules leur groupe, dans le premier tour de la Coupe africaine de football féminine, avec dans leur compteur 9 points, synonymes de leurs 3 victoires successives contre leurs adversaires continentales.

Et ce soir du mercredi, à partir de 21 heures, nos joueuses avaient rendez-vous au Complexe sportif Moulay Abdallah, de Rabat, avec une rencontre décisive, comptant pour les quarts de finale, contre l’équipe du Bostwana.

Un match qui s’est terminé par la victoire très attendue et espérée par les supporters marocains de nos Lionnes de l’Atlas, sur le score de 2-1! Bonne continuation pour le reste de la compétition continentale! Et, pourquoi pas, une fin en apothéose avec le sacre de l’équipe de football féminine du Maroc!

Rappelons que l’équipe marocaine, en se qualifiant pour les demi-finales, s’est assurée par la même occasion une place à la Coupe du monde prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023.

L.A.

