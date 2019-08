Dossier Neymar: le Barça n’a pas dit son dernier mot

L’un des avocats de Neymar, Juan de Dios Crespo, a été aperçu dans les bureaux du FC Barcelone, rapportent des médias espagnols.

Cette visite de l’avocat de Neymar dans les locaux du Barça a fait couler beaucoup d’encre, étant donné que c’est ce dernier qui avait payé en 2017 une clause libératoire de 222 millions d’euros pour le transfert du brésilien à Paris.

Cet avocat a également travaillé pour le Barça. Il avait été mandaté par le club catalan pour le défendre dans une affaire de transfert de joueurs mineurs. Des médias catalans ont rapidement démenti le fait que l’avocat était présent pour Neymar, mais le mystère reste entier et les rumeurs se font de plus en plus fortes.

Rappelons que Neymar est aussi convoité par le Real Madrid. Avec la fermeture du marché des transferts en Angleterre, le Real ou Barcelone sont désormais les seules destinations probables pour le Brésilien. L’atout majeur du Barca est que Neymar préférerait rejoindre ses anciens coéquipiers que de s’installer à Madrid. Affaire à suivre.

