Dossier Haaland: un avantage pour le Barça ?

Le dossier Erling Haaland sera sans doute l’un des plus chauds du prochain mercato. Après une excellente saison au Borussia Dortmund, le jeune Norvégien a décidé de quitter le club en fin de saison. Les plus grandes écuries d’Europe s’arracheront ses services, dont les rivaux espagnols : le Real Madrid et le FC Barcelone.

Toutefois, il semble qu’un seul parmi les deux rivaux puisse avoir l’avantage dans cette affaire : le FC Barcelone. En effet, selon le quotidien As, l’agent de Haaland, Mino Raiola, aurait de bonnes relations avec le nouveau président du Barça, Joan Laporta. Et c’est loin d’être le cas avec Florentino Perez.

D’ailleurs, Raiola et Perez ont déjà eu pas mal de différends par le passé, dont ceux en 2016, lors des négociations pour le transfert de Paul Pogba. Toutefois, il semblerait que Haaland choisira sa prochaine équipe en fonction du projet sportif, et non des affinités personnelles avec son agent. Affaire à suivre.

M.F.