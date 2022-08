Dortmund : une collecte d’argent pour recruter Ronaldo (PHOTO)

Au moment où le Portugais n’arrive toujours pas à trouver preneur, il semble qu’une certaine équipe se soit penchée sur son cas. En effet, le Borussia Dortmund, du moins, les fans du club allemand sont prêts à financer l’arrivée du joueur de 37 ans au sein des rangs de l’équipe.

En effet, dans une offre pour le moins insolite, les supporters du BVB ont lancé une campagne de crowdfunding afin de financer le transfert du joueur depuis Manchester United.

Selon le site Sport1, la campagne vise à réunir près de 40 millions d’euros afin d’attirer le quintuple Ballon d’or. L’on peut lire sur la description de l’opération par l’un des fans « chers supporters de la Bundesliga et de Dortmund, le temps est au changement. Nous sommes dans l’obligation de trouver un remplaçant à Sébastian Haller ».

Les supporters du BVB sont inquiets vis-à-vis de la situation de l’attaquant français, suite à son diagnostic d’un cancer testiculaire. Reste à savoir si les fans du BVB réussiront à réunir assez d’argent dans leur quête insolite, et si CR7 serait lui-même intéressé de jouer pour le club allemand. Affaire à suivre.

A.O.

