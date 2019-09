Dortmund-Barça: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (Ligue des Champions)

La Ligue des champions est de retour, au grand bonheur amateurs de foot. Ce mardi 17 septembre, le Borussia Dortmund croisera le fer avec le FC Barcelone pour le compte de la première journée de la LDC. Les Catalans, après un début de saison loin d’être exemplaire en Liga, peuvent compter sur le retour de Lionel Messi, blessé au mollet en août dernier. Si Ousmane Dembélé et Samuel Umtiti ne seront pas de la partie pour cause de blessure, Antoine Griezmann, Frenkie De Yong et Ansu Fati sont bien capables d’offrir la victoire aux Blaugranas qui affrontent pour la première fois le Borussia dans la compétition.

Avec trois victoires et un nul en Bundesliga, le Borussia de Lucien Favre est, en revanche, plus en forme que jamais et espère ne faire qu’une bouchée du Barça, à l’instar du Bayer Leverkusen. Les Allemands peuvent d’ailleurs compter sur l’ancien joueur des Blaugranas Paco Alcacer qui, après un passage difficile chez les Catalans, fait aujourd’hui beaucoup d’heureux chez les fans Borussia.

Le coup d’envoi de cette rencontre qui aura lieu au Signal Iduna Park sera donné à 20 heures. Elle sera retransmise sur BeIN Sports HD3, RMC Sport 2, M4 Sport, Arena Sport 2 et CBC Sport HD.

Compos probables :

Borussia Dortmund : Bürki – Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro – Delaney, Witsel – Sancho, Reus, Hazard – Alcacer

Barça : Ter Stegen – Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba – Arthur, Busquets, De Jong – Griezmann, Suarez, Messi

S.L.