«Dolmi» aux funérailles du père de Mohamed Ihattaren (PHOTO)

Le célèbre supporter des Lions de l’Atlas «Dolmi» a assisté, le weekend dernier, aux obsèques du père du joueur maroco-néerlandais Mohamed Ihattaren.

Le quinquagénaire, après avoir appris le décès, s’est envolé pour la ville d’Utrecht, aux Pays-Bas, afin de présenter ses condoléances au joueur du PSV. Le geste de «Dolmi» a d’ailleurs été applaudi par les internautes et les observateurs sportifs.

Ce dernier fait partie des supporters les plus fidèles à la sélection nationale. Il assiste depuis plusieurs années à tous les matchs des Lions, au Maroc et à l’étranger.

La FRMF a, de son côté, envoyé une délégation pour assister aux funérailles du père d’Ihattaren, décédé dimanche des suites d’un cancer.

Mohamed Ihattaren est toujours au centre de toutes les convoitises. Comme de nombreux footballeurs binationaux, le jeune joueur maroco-néerlandais devrait bientôt se décider. La pression de la Fédération royale néerlandaise de football se fait de plus en plus forte sur Ihattaren. Mais si on laissait ce jeune footballeur talentueux et prometteur choisir lui-même les couleurs nationales qu’il veut défendre? Pour l’instant, Ihattaren exprime sa fierté d’avoir été sollicité par les deux fédérations, mais il n’a pas encore fait son choix. “Je veux juste jouer”, assure-t-il. Même si sa famille dit qu’elle “serait honorée” que son fils choisisse de porter le maillot des Lions de l’Atlas.

