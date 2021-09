Djokovic manque le Grand Chelem historique

Il ne manquait qu’un match à Djokovic pour réaliser l’exploit de remporter 4 Grands Chelem en une année. Mais le Russe Daniil Medvedev était trop fort ce dimanche et a remporté la finale de l’US Open en trois sets 6/4 6/4 6/4. Djokovic, qui a manqué des points importants, sans doute à cause de la pression qui pesait sur ses épaules, n’a pas réussi à inverser la tendance. Très ému, en larmes pour la remise des Trophées, on retiendra également que Djokovic a été plus que jamais soutenu par le public de New York.

Plus d’infos à venir.