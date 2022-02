Djokovic est prêt à renoncer à Roland-Garros et Wimbledon

Le numéro 1 mondial Novak Djokovic est prêt à faire l’impasse sur les tournois du grand chelem de Roland-Garros et Wimbledon pour éviter d’être vacciné, a-t-il affirmé dans une interview à la BBC diffusée mardi. « Oui, c’est le prix que je suis prêt à payer », a indiqué le Serbe sur l’éventualité d’une absence à Paris et à Londres plus tard cette année. Bien qu’il continue de soutenir qu’il n’est pas « anti-vax », il défend le droit de chaque individu à choisir ce qui est injecté dans son corps.

« Je n’ai jamais été contre la vaccination », a-t-il ajouté, en indiquant qu’il avait déjà été vacciné, dans sa jeunesse. « Mais j’ai toujours soutenu la liberté de choisir ce que l’on met dans son propre corps. Ce principe est plus important pour moi que n’importe quel titre. » Faute de s’être vacciné, Djokovic avait été expulsé d’Australie en janvier, sans pouvoir défendre son titre à l’Open d’Australie, à Melbourne, avant que son grand rival Rafael Nadal n’emporte son 21e tournoi du Grand Chelem. Dans sa première interview depuis, « Nole » s’est dit « triste et déçu ».

Le numéro 1 mondial espère que les exigences en matière de vaccination vont changer et qu’il pourra « jouer encore pendant de nombreuses années ». Il reste ouvert et n’écarte pas l’hypothèse d’une vaccination pour lui, dans l’avenir, « parce que nous cherchons tous, collectivement, la meilleure solution possible pour mettre fin au Covid ».

S.L. (avec MAP)