Djokovic domine Garin pour son premier tour à Astana

Le Serbe Novak Djokovic a dominé, mercredi, le Chilien Cristian Garin, 6-6 6-1 en à peine plus d’une heure, au premier tour du tournoi ATP 500 d’Astana.

Motivé par le gain de son 89è titre et par la perspective d’accrocher l’une des places qualificatives pour le Masters de fin d’année, le N.7 mondial n’a guère laissé à son adversaire le temps d’espérer quoi que ce soit, le breakant d’entrée avant de lui prendre son service à 5 reprises sur l’ensemble de la partie.

« Du début à la fin, (c’était) une grande performance », a reconnu Djokovic. « Jouer dans un nouveau tournoi, dans des conditions différentes, le premier match n’est jamais facile. Évidemment, vous cherchez à voir comment vous allez vous adapter, mais je l’ai fait parfaitement, vraiment, j’ai joué aussi bien que possible ».

Le Serbe, actuellement 10e à la Race, sait qu’il ne lui reste plus beaucoup de temps pour décrocher une place pour le Masters, prévu à Turin du 13 au 20 novembre prochain, et qui rassemble les 8 meilleurs joueurs de l’année. D’autant que son refus de se faire vacciner contre le Covid-19 lui a déjà fait manquer beaucoup de rendez-vous majeurs cette année (l’Open d’Australie et l’ensemble des tournois américains dont l’US Open) et l’occasion d’engranger des points précieux.

Cette année il a néanmoins réussi à empocher déjà trois titres, sur trois surfaces différentes (terre battue, gazon, dur).

« En entrant dans ce tournoi, je me sens confiant, excité et motivé, et je pense que cela m’aide à m’adapter rapidement », a-t-il assuré.

Au prochain tour, il affrontera le Néerlandais Botic van de Zandschulp pour une place en quart de finale.

Le 6e mondial Stefanos Tsitsipas a, lui, déjà assuré sa place en quart, en mettant fin au parcours du qualifié italien Luca Nardi, battu 7-6 (7/2), 7-6 (7/3). Le Grec affrontera le Kazakh Alexander Bublik ou Hubert Hurkacz au prochain tour.

Andrey Rublev, 9e mondial qui a battu le Chinois Zhang Zhizhen 6-3, 6-2, rencontrera lui le Français Adrian Mannarino (51e), vainqueur du Belge David Goffin (66e), tombeur du N.1 mondial Carlos Alcaraz au tour précédent, pour tenter d’intégrer le dernier carré.

Le Croate Marin Cilic (14e) poursuit également sa route, après avoir dominé difficilement l’Allemand Oscar Otte, 5-7, 7-6 (7/4), 6-2, lors du premier tour.