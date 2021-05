Dizzy Dros tire à boulets rouges sur les joueurs du Wydad

Le rappeur marocain Omar Souhaili, plus connu par son nom de scène « Dizzy Dros », a critique le Wydad de Casablanca suite au nul contre le FUS en match comptant pour la 21e journée de la Botola Pro.

L’artiste a écrit un commentaire sur la page officielle du club et n’a pas hésité à critiquer les joueurs. « Quelqu’un dont la profession c’est le football, cela veut dire que c’est son seul centre d’intérêt. Pour que tu puisses jouer au Wydad aujourd’hui, cela veut dire que tu as assuré ton avenir et celui de tes enfants, et que tu es tranquille financièrement. Cela signifie même que tu es de la haute société. Du coup, tu es tranquille psychologiquement, et libéré des pressions de la vie car tu gagnes ta vie de quelque chose d’amusant, et beaucoup de jeunes aimeraient avoir la vie que tu mènes. Tout cela signifie que ton intérêt et ta concentration doivent être complétement portés vers le ballon », a-t-il écrit.

Et d’ajouter : « Un joueur qui ne sait ni passer, ni contrôler le ballon, ni centrer, ni dribler, ni garder les buts ni frapper de la tête… Un tel joueur sert à quoi? A courir? Courir ne requiert pas de talents particuliers. A couvrir le terrain? Cela non plus! Ceux-là ne sont que les bases si tu veux jouer au football (et je ne parlerai même pas du côté tactique, si tu sais te tenir dans le terrain, et te déplacer, savoir quand monter et quand descendre). Je ne crois pas au discours selon lequel un joueur peut connaître une période de vide. Et même au cas où l’on accepterait ceci, on pourrait dire que la carrière entière de certains joueurs est une période de vide. Les statistiques individuelles des joueurs au Maroc sont honteuses et ridicules. Le niveau du football marocain est sous la moyenne, inutile de se voiler la face ».

À noter que suite à ce match nul, le Wydad a perdu la première place du championnat au profit du Raja, qui s’est imposé face à L’AS FAR.

M.F.