Dima Maghrib: le message de Sofyan Amrabat aux Marocains

« Quelle expérience et quelle aventure incroyables nous avons vécu ces quatre dernières semaines. A tous les Marocains qui sont venus au Qatar et à tous nos fans du monde entier qui nous ont soutenus, je ne vous remercierai jamais assez pour le soutien et pour l’ambiance incroyable. Sans votre soutien, nous n’aurions jamais réussi à atteindre ce résultat historique. J’espère que nous avons ouvert la voie pour rêver plus grand ! Dima Maghrib », a écrit Sofyan Amrabat sur son compte Instagram.

Notons que le joueur des Lions de l’Atlas fait partie de ceux qui ont impressionné pendant la compétition. La star suédoise Zlatan Ibrahimovic a exprimé son admiration après les performances remarquables de l’international marocain Sofyan Amrabat durant cette Coupe du monde

Dans un entretien accordé au média italien La Gazzetta Dello Sport, le joueur de 41 ans a déclaré: ʺTout est possible, le football enseigne cela. Des choses auxquelles l’on ne s’attendait pas sont en train de se produire. Prenons le cas du Maroc, personne ne s’attendait à les voir arriver à ce stade de la compétition. C’est une équipe solide. Amrabat est un excellent joueurʺ.

Le milieu de terrain de la Fiorentina a été titulaire depuis le début de la compétition et s’est imposé comme l’un des piliers de la réussite des hommes de Regragui durant le Mondial. Les plus grands clubs d’Europe pensent déjà à le recruter.