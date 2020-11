Diego Maradona enterré dans un cimetière de Buenos Aires

La star du football argentin Diego Maradona a été enterré jeudi vers 20H00 (23H00 GMT) lors d’une cérémonie familiale privée dans un cimetière de Buenos Aires après que des milliers de fans lui avaient rendu un dernier hommage à La Casa Rosada, siège du gouvernement argentin, selon la télévision argentine.

Le corbillard transportant le cercueil recouvert du drapeau argentin avait quitté le palais présidentiel en fin de journée, salué par des milliers de personnes le long des routes avant que le cercueil ne soit mis en terre dans un caveau familial, a ajouté la TV argentine.

Des dizaines de milliers de personnes ont fait la queue depuis 6h00 heure locale (9h00 GMT) sur sept pâtés de maisons, dans le centre de Buenos Aires, pour rendre un dernier hommage à Diego Armando Maradona à La Casa Rosada, siège du gouvernement argentin.

Depuis mercredi soir, une foule de fans attendait sur la Plaza de Mayo l’ouverture du siège du gouvernement pour la veillée de la dépouille de la star éternelle du football mondial décédée d’un arrêt cardiaque à Tigre, près de Buenos Aires, alors qu’il récupérait chez lui dune opération d’un hématome à la tête début novembre.

Malgré l’ambiance de deuil, les supporters ont entonné des chants, brandissant drapeaux et maillots dans un climat digne des stades de football, pour cet adieu au « Pibe de Oro », Maradona, l’unique et l’exceptionnel.

Placé au centre, le cercueil de Maradona, habillé du drapeau argentin et de maillots de Boca Juniors et de l’Albiceleste, et a été entouré de drapeaux, maillots, messages d’adieu, alors que les clôtures qui l’entouraient étaient couvertes du drapeau national.

La star mondiale du football est décédée mercredi à l’âge de 60 ans dans sa résidence de Tigre et sa dépouille a été transférée, pendant la nuit, de son domicile au siège du gouvernement au centre-ville de la capitale argentine

S.L. (avec MAP)