Didier Deschamps très prudent avant d’affronter le Maroc

La France a battu l’Angleterre 2-1 en quarts de finale de la Coupe du Monde. À la fin de la rencontre, Didier Deschamps était satisfait de la performance des bleus et a été interrogé sur le Maroc.

« On va d’abord savourer et ensuite préparer avec sérieux ce match contre l’équipe du Maroc. C’est une équipe qu’il faut respecter. Ils n’étaient pas attendus à ce stade, mais jouer contre la Croatie, la Belgique, le Canada, l’Espagne et le Portugal en ne prenant qu’un seul but, c’est tout sauf un hasard ».

Interrogé par Bein Sports sur le futur adversaire des Bleus en demi-finale de la Coupe du monde, le défenseur français Jules Koundé a déclaré que l’équipe du Maroc est une équipe coriace qui sera difficile à battre : « Le Maroc est une équipe qui a beaucoup de talents et qui joue avec le cœur, ce sera dur de les battre ».

Soulignons que la France n’a jamais été opposé au Maroc dans un match de Coupe du monde. Les hommes de Walid Regragui ont trois jours pour récupérer physiquement et émotionnellement de cette grande victoire contre le Portugal avant de défier les champions en titre tricolores au stade Al Bayt à Doha.

Le Maroc n’a jamais rencontré la France en Coupe du monde. Voici leurs dernières confrontations:

1988 : France 2-1 Maroc

1998 : Maroc 2-2 (6-5 tab) France

1999 : France 1-0 Maroc

2000 : Maroc 1-5 France

2007 : France 2-2 Maroc