Diaz et Kandouss bientôt Lions de l’Atlas: ce que l’on sait

Ibrahim Diaz (AC Milan) et Ismael Kandouss (A Union SG) devraient bientôt jouer pour la sélection nationale. Selon le quotidien «Assabah», la FRMF a envoyé le dossier des deux joueurs à la commission spécialisée de la FIFA, pour demander le changement de leur nationalité sportive. Diaz et Kandouss pourraient même être prêts pour les prochains amicaux des Lions de l’Atlas, face au Brésil et au Pérou.

Le journal précise que la FRMF attend que la FIFA accorde son autorisation aux deux joueurs afin de représenter le Maroc pour que Walid Regragui les convoques au prochain stage.

Toutefois, le changement de nationalité pour Brahim Diaz serait plus compliquée, vu sa situation avec la Fédération espagnole, apprend-t-on.

Rappelons que le prochain camp des Lions de l’Atlas connaîtra le retour de joueurs qui n’ont pas participé au Mondial pour cause de blessure, à l’instar d’Adam Masina et de Tarik Tissoudali.

