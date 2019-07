DHJ: les nouvelles recrues de Baddou Zaki

Le Difaa d’El Jadida (DHJ) continue de se renforcer en prévision de la prochaine saison du championnat national de football (Botola Pro 1), recrutant six nouveaux joueurs dans les différents compartiments de jeu, dont trois joueurs africains.

Sous la houlette du légendaire Baddou Zaki, arrivé à la mi-saison à la barre technique du club phare des Doukkalas, le Difaa n’a pas fait mieux qu’une 8ème place à la fin de la campagne 2018/2019, en deçà des aspirations des dirigeants après trois belles saisons couronnée par une Coupe du Trône et des participations encourageantes dans les compétitions continentales.

Présentés officiellement vendredi dernier, les nouvelles recrues entrent dans le cadre des plans de Zaki, qui veut amener son équipe à jouer les premiers rôles pour occuper l’une des places qualificatives aux coupes africaines.

Ainsi, le Difaa a fait signer pour deux saisons Yassine Addahbi, ancien attaquant Kawkab de Marrakech et du Mouloudia d’Oujda, tandis que le milieu de terrain Houssame Amaanane, qui a roulé sa bosse un peu partout, s’est engagé pour trois saisons.

Lauréat de l’Académie Mohammed VI de football, le défenseur Amrani Souleimane a hérité d’un bail de trois ans, après avoir évolué dans les rangs de Malaga, en Espagne, et de l’Ittihad Zemmouri de Khémisset en deuxième division du championnat national.

Pour les recrues étrangères, il s’agit de deux jeunes talents venus d’Afrique centrale et orientale, en l’occurrence l’attaquant international “Espoirs” congolais Jonathan Ifaso (20 ans, AS Nyuki) et le latéral gauche tanzanien Nickson Clement Kibabage (19 ans, Mtibwa Sugar).

Ils ont tous les deux signé un engagement de quatre saisons, aux côtés de l’attaquant international congolais Ricky Tulenge (26 ans), en provenance de DC Motema Pembe, dont il a fait les beaux au cours des dernières années.

Du côté des départs, la liste comprend des joueurs en fin de contrat, comme le portier Aziz Kinani, Anouar Jayid, Adil Hassnaoui et Adil Bamaammar, alors que l’international bulgare Yuliyan Nenov n’a jamais donné satisfaction au coach Baddou Zaki.

S.L. (avec MAP)