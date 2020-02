DGSN: la police de Safi s’attaque aux fumigènes

Les éléments de la cellule de sécurité sportive relevant de la sûreté provinciale de Safi ont saisi 40 fumigènes prohibés, dans le cadre des opérations de sûreté préventive visant à sécuriser le match de football qui oppose ce mardi l’AS FAR de Rabat et l’Olympique Club de Safi (OCS).

Dans un communiqué, la DGSN indique que les opérations de fouille des équipements internes et du périmètre extérieur du stade “Al Massira” de Safi ont permis de saisir ces fumigènes, dont l’usage est interdit lors des rencontres sportives, qui étaient dissimulés dans une cavité près des tribunes.

Ces fumigènes viennent s’ajouter à plus de 200 autres saisis par les services de sûreté en marge de la rencontre ayant opposé l’OCS au club saoudien de l’Ittihad de Jeddah, pour le compte de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions, ajoute la même source.

Notons par ailleurs que les deux équipes se sont neutralisées (1-1), en match comptant pour la 17ème journée de Botola Pro.

Grâce à un but de l’Ivoirien Joseph Konadu Guede (33e), les Militaires ont pris l’avantage et se dirigeaient vers une victoire sur la pelouse des safiots qui obtiennent un penalty à six minutes de la fin de la rencontre, victorieusement transformé par Hamza Khabba.

Les Militaires auraient pu décrocher la troisième marche du podium en cas de victoire, mais se sont contentés d’un point qui les place à la 4e position avec un total de 29 unités, derrière le Wydad (1er, 33 pts), la Renaissance de Berkane (2e, 32 pts) et le Mouloudia d’Oujda (3e, 30 pts).

Les Safiots se hissent, pour leur part, à la dixième position du classement avec 20 unités, aux côtés de la Renaissance de Zemamra.

M.S. (avec MAP)