Deux marocaines remportent le Rallye Aïcha des Gazelles au volant de Dacia Duster

Du 17 septembre au 3 octobre, une centaine de femmes venues du monde entier ont participé à la 30ème édition du Rallye Aicha des Gazelles.

Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est le seul Rallye-Raid hors-piste 100% féminin au monde certifié norme ISO 14001: 2015. Unique en son genre et depuis 1990, il rassemble chaque année des femmes de 18 à 71 ans et de nationalités différentes dans ledésert Marocain.

Parmi elles, l’équipage 100% marocain n°306, avec aux commandes Hajar Elbied et Malika Ajaha. Après une première participation en 2019, elles se sont engagées dans cette 30ème édition au volant d’un Dacia Duster.

Hajar Elbied et Malika Ajaha, deux jeunes collaboratrices de Renault Commerce Maroc et meilleures amies dans la vie, ont relevé ce grand défi de traverser plusieurs centaines de kilomètres de désert marocain à bord du Dacia Duster. Des dunes de Merzouga à Essaouira en passant par Oulad Driss et Foum Zguid, elles ont fait preuve de courage, de concentration et de détermination pour surmonter les obstacles de ce véritable parcours du combattant.

Malgré un climat rude et chaud (+50°C) et les tempêtes de sables, elles ont fait preuve d’un véritable esprit d’équipe et d’un sens de l’orientation infaillible tout en capitalisant sur les points forts de chacune. Leur maîtrise des différentes fonctionnalités et équipements de Duster, leur a permis d’avancer sur tous les types de terrains et de réussir les passages les plus infranchissables. Ce rallye est unique en son genre car les participantes naviguent uniquement à l’aide de cartes et de boussoles, sans GPS ni téléphone portable.

Du sable à perte de vue, des cailloux, des plaines et des oueds, l’équipe 306 a réalisé un parcours presque sans faute et a réussi à se positionner 1ère du classement de la catégorie Cross-Over/SUV dès la deuxième étape de l’aventure. La polyvalence de Dacia Duster a soutenu les efforts de Hajar et Malika qui roulaient exclusivement sur du hors-piste. Elles ont pris des risques tout en se donnant corps et esprit dans cette aventure.

Au bout de 9 jours de courses intenses au cœur du désert, Hajar et Malika, grandes gagnantes de la catégorie Cross-Over / SUV, ont foulée la ligne d’arrivée de cette 30ème édition sur la plage d’Essaouira, triomphantes et pleines d’émotion. Hajar et Malika ont remporté la course catégorie « crossover », devenant ainsi la 4ème équipe marocaine à hisser le drapeau marocain dans l’histoire du Rallye Aicha des Gazelles au volant du Duster.

HAJAR ET MALIKA, LE BINOME GAGNANT !

A la vie comme à l’aventure, Hajar et Malika sont des femmes exceptionnelles au tempérament fort, qui n’hésitent pas à se surpasser devant le moindre obstacle. Déterminées, leur amitié et complicité est un véritable atout qui les a conduits vers le trophée.

» Notre participation est la meilleure décision que l’on ait jamais prise. Pour nous, c’est une aventure unique et un rêve de jeune fille ! Notre force réside dans notre personnalité et notre relation car le Rallye Aicha des Gazelles est une aventure humaine très intense et difficile émotionnellement et mentalement. Notre ténacité et notre métier nous ont permis aussi de mettre en pratique nos compétences au service de cette aventure. »

LEURS MEILLEURS MOMENTS

Grâce à leur persévérance et leur lien d’amitié indéfectible, elles ont partagé les meilleurs moments tout comme les plus durs jusqu’à la ligne d’arrivée.

» L’aventure en elle est même est un moment exceptionnel pendant lequel nous avons rencontré des femmes extraordinaires, courageuses et découvert des paysages magnifiques. L’un des meilleurs moments que nous avons vécus est notre classement dès la 1ère journée de la compétition ! Nous étions 2ème avec à peine 1km d’écart avec la première équipe ce qui était bon signe pour la suite. »

L’EXPERIENCE A BORD DE DACIA DUSTER

Hajar et Malika avaient à cœur de vivre cette incroyable aventure à bord d’un Dacia Duster. Le véhicule dispose des capacités et de tous les équipements nécessaires pour les conduire à la victoire. Elles ont réalisé des transformations pour équiper ce baroudeur des équipements réglementaires pour les accompagner en toute sécurité dans les différentes étapes du Rallye : plaque pour protéger le chassis, renforcement des amortisseurs et aménagement de l’intérieur du véhicule pour transporter les 2 pneus tout terrains, les différents bacs servant à la nourriture, l’hygiène, produits de premiers secours et outils mécaniques.

» Nous appelons notre Duster : la 3ème gazelle. Il nous a bien accompagné jusqu’à la victoire. Il a été mis à niveau avec des transformations intérieures et extérieures pour nous aider à franchir les terrains les plus difficiles et transporter tout le matériel nécessaire à notre aventure. Duster a très bien réussi à rouler sur tous les types de terrains : sable, cailloux, montagnes rocheuses. La victoire c’est grâce à ce trio de choc : La pilote, la navigatrice et le Duster ! »

LA VICTOIRE EN TERRE MAROCAINE : COMBLE DE FIERTE

Hajar et Malika ont su porter fièrement les couleurs du pays et vivre une aventure unique sous le signe de la solidarité, du courage et du dépassement de soi.

« On a fourni beaucoup d’efforts, cette édition était plus difficile que la précédente à cause des températures caniculaires et des tempêtes de sable. Cette victoire est largement méritée surtout face à des compétitrices très expérimentées. On est fière d’avoir hissé le drapeau marocain. Cela fait 5 ans qu’une équipe marocaine n’avait pas remporté le titre. On dédie cette victoire à tout notre entourage, famille, amis, collègues et sponsors qui ont cru en nous ! »