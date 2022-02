Deux Lions de l’Atlas sanctionnés… pour avoir participé à la CAN 2021!

Un club européen a décidé de sanctionner ses joueurs marocains pour avoir joué la Coupe d’Afrique des Nations qui s’est tenue au Cameroun.

Il s’agit de Watford, dans lequel évoluent Adam Masina et Imrane Louza. Les deux joueurs sont restés sur le banc de touche lors des deux dernières rencontres de leur équipe en guise de sanction pour avoir insisté à participer à la CAN. Les dirigeants de Watford avaient refusé, en effet, de les libérer pour représenter le maillot national mais Masina et Louza ont tenu à rejoindre la sélection.

Les deux joueurs, à leur retour, ont ainsi été mis sur le banc lors du match, samedi dernier, contre Bernley et encore une fois face à West Ham pour le compte de la 24ème journée de la Premier League.

Rappelons que les Lions de l’Atlas ont été éliminés en quart de finale de la CAN 2021 suite à la défaite face à l’Egypte.

H.M.