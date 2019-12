Deux kick-boxeurs marocains ont reçu un message du roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a adressé des messages de félicitations aux kick-boxeurs marocains Zakaria Zouggary et Mohammed Jaraya, qui ont respectivement remporté, samedi à Arnhem (Pays-Bas), les titres mondiaux des catégories du poids plume et welters lors du championnat Glory Collision 2.

Dans ces messages, le Souverain tient à saluer le grand esprit de compétition dont les deux kick-boxeurs ont fait montre, et qui leur a permis de décrocher avec mérite ces titres mondiaux, faisant part de sa conviction que cette performance constituera une source de motivation aux deux jeunes sportifs pour persévérer dans leurs efforts afin de réaliser encore plus de sacres et hisser haut les couleurs du Maroc.

Réitérant ses chaleureuses félicitations, le Souverain implore le Tout-puissant d’accorder plein succès aux champions Zouggary et Jaraya dans leurs parcours sportif prometteurs.

M.D. (avec MAP)