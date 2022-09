Deux joueurs du Raja quittent le navire (PHOTO)

Suite au match nul face à l’Olympique Club de Safi, le Raja de Casablanca a décidé de rompre avec deux de ses joueurs.

Faouzi Benzarti n’est pas là pour figurer chez le club mythique de Casablanca. Le technicien tunisien est en train de faire le tri dans les vestiaires, et vient de trancher dans le cas de deux joueurs. Les arrières gauches, Oussama Soukhane (23 ans) et Mohamed Souboul (20 ans) ne feront plus partie du club.

D’après des informations parvenues à Le Site Info, Mohamed Souboul évoluera la prochaine saison dans les rangs de l’Ittihad de Tanger. Alors qu’il était contre un départ, les dirigeants du RCA ont réussi à convaincre le joueur.

Le jeune joueur a partagé une story via son compte Instagram, dans laquelle il a fait une compilation des trophées qu’il a remportés avec le Raja.

De son côté, Oussama Soukhane devrait se diriger vers le Difaâ Hassani d’El Jadida, sur demande de son nouvel entraîneur, Lassaad Chabbi. Le technicien tunisien a une grande connaissance du potentiel du joueur, du temps où il était à la tête du Raja.

A.O.