Deux joueurs acceptent de porter le maillot des Lions de l’Atlas

Il est presque sûr et certain que deux excellents footballeurs vont rejoindre les rangs de la sélection nationale, au cours des prochaines échéances continentales qui attendent les Lions de l’Atlas.

Ainsi, le sélectionneur national, Walid Regragui, a entamé dans ce sens des négociations avec Amine Adli, qui évolue au poste d’attaquant au Bayer Leverkusen (Allemagne), et Eliesse Bensghir, milieu offensif de Monaco (France) pour les convaincre de porter les couleurs nationales.

Et selon les dernières informations, les deux joueurs ont donné leur accord de principe de jouer au sein de l’équipe nationale, mais avec certaines conditions en rapport avec leurs engagements internationaux. De ce fait, il n’a pas été possible à Walid Regragui de convoquer les deux joueurs à la concentration de l’équipe nationale, prévue au mois de juin prochain, en réponse à la requête même de Adli et de Bensghir.

Et ce, sachant que les deux joueurs sont sollicités par leurs clubs, au mois de juin pour participer au Championnat d’Europe de football des moins de 21 ans, organisé tous les deux ans par l’UEFA, et dont les rencontres se dérouleront en Géorgie et en Roumanie. Ce qui explique qu’ils ne peuvent répondre présent à la convocation du sélectionneur national.

A noter que Adli (22 ans) a joué 26 matchs au sein du Bayer Leverkusen, toutes compétitions confondues, a marqué 4 buts et a été l’auteur de 6 passes décisives. Quant à Bensghir (18 ans), il a joué 14 rencontres avec Monaco, toutes compétitions confondues, a marqué aussi 4 buts et a été l’auteur de 3 passes décisives. C’est dire que les deux joueurs constituent une carte gagnante pour Walid Regragui et pour les Lions de l’Atlas.

Rappelons, par ailleurs, que la situation actuelle de la Fédération française de football (FAF) et la pression exercée sur les joueurs de confession musulmane, concernant la rupture du jeûne du mois sacré de Ramadan pendant les matchs, ont contribué à grandement changer la vision de nombreux footballeurs binationaux.

Larbi Alaoui