Deux grands clubs européens courtisent Sofiane Boufal

Après ses prestations remarquables pendant le Mondial 2022 avec la sélection nationale, l’international marocain et joueur du club français d’Angers SCO, Sofiane Boufal, fait partie des Lions de l’Atlas que plusieurs grands clubs européens désirent recruter pendant le présent mercato hivernal.

Parmi ces clubs, l’Olympique de Marseille et le Real Valladolid sont les plus tenaces et en concurrence dans le but de voir le Lion de l’Atlas évoluer dans leurs rangs, selon de nombreux supports médiatiques.

Ces derniers ont également ajouté que des clubs du Golfe sont aussi en lice en vue de recruter Boufal, ce qui rend un peu plus compliqué la réalisation des desiderata des deux clubs européens précités.

En tous cas, le Lion de l’Atlas demeure de plus en plus dans la ligne de mire d’équipes prestigieuses voulant renforcer leurs effectifs, surtout que Sofiane Boufal a brillé à Qatar et le retour de ses excellentes prestations au sein d’Angers Sporting Club de l’Ouest.

L.A.