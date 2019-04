Des ténors européens s’arrachent Hakim Ziyech

Hakim Ziyech a séduit plusieurs grandes écuries européennes durant cette saison. Parmi elles, on retrouve le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Arsenal, Everton, Chelsea ou encore Leicester City.

Selon la presse allemande, ces clubs sont impressionnés par les capacités du joueur et ont même tenté de l’attirer dans leurs filets.

Et d’ajouter que les Bavarois sont les plus proches de faire signer le joueur de 26 ans. En effet, les négociations entre le Bayern et l’Ajax vont bon train et devraient bientôt aboutir.

Rappelons que l’actuel meilleur joueur de l’Eredivisie réalise une saison époustouflante et enchaîne les succès avec le club de la capitale.

Le dernier est sans aucun doute la victoire historique contre le Real Madrid (1-4), éliminé en 8es de finale de C1 mardi dernier. Hakim Ziyech, qui a marqué à l’aller et au retour, a brillé par sa technique et son style de jeu. Notons que Ziyech a inscrit 19 buts et 17 passes décisives en 39 matchs disputés cette année (toutes compétitions confondues).

