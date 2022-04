Des supporters rajouis envahissent la pelouse avant le choc face à Al Ahly (VIDEO)

Des scènes subliminales se passent au Complexe sportif Mohammed V de la capitale économique, avant l’entame du match retour tant attendu par les supporters des Verts en particulier, et par les spectateurs marocains, en général.

Quelques minutes nous séparent, alors que nous mettions en ligne, de l’entame de la rencontre décisive qui va opposer le Raja de Casablanca au club cairote Al Ahly et déjà le stade est en ébullition. Certains supporters ont envahi le terrain de jeu et une folle course du chat et de la souris s’est déroulée entre ces jeunes et les forces de l’ordre qui semblent débordées par cet assaut impromptu.

Souhaitons que le calme revienne vite, que la mobilisation sécuritaire porte ses fruits escomptés et que le match se déroule dans les conditions les meilleures, empruntes de fair-play, aussi bien dans les tribunes que sur le champ de jeu entre deux grandes équipes aux palmarès élogieux!

Bonne chance aux Verts!

L.A.