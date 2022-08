Des supporters marocains réagissent à l’annonce du départ de Vahid Halilhodzic (VIDEO)

L’entraîneur franco-bosniaque, Vahid Halilhodzic, a été « remercié à l’amiable » par la Fédération royale marocaine de football. Ceci, à la grande satisfaction de la majorité des supporters de l’équipe nationale, Nonobstant certaines voix qui trouvent que le moment n’est pas opportun, à l’approche imminente des phases finales du Mondial Qatar 2022, de se séparer du coach grâce à qui les Lions de l’Atlas sont parvenus à assurer leur place à la grand-messe footballistique mondiale!

Cependant, les nombreuses critiques qu’a essuyées Halilhodzic, depuis belle lurette, ont fini par convaincre la FRMF que le moment de la séparation est finalement arrivé. Et à cette annonce, tant souhaitée et attendue par les supporters du onze national a mis du baume dans le coeur de ces derniers et a été vivement saluée.

Aussi, des témoignages de citoyens, recueillis par Le Site info, sont-ils unanimes à affirmer que le départ du Franco-bosniaque constitue une très bonne nouvelle pour les Marocains, surtout que les choix techniques et tactiques, ainsi que celui des joueurs, du désormais ex-entraîneur de l’équipe nationale, n’ont jamais réussi à convaincre les supporters et ce, malgré les résultats positifs obtenus par nos Lions de l’Atlas, sous sa houlette.

« Halilhodzic a la tête dure! Il est entré en conflit ouvert avec tous et n’a épargné personne! Nous n’étions pas heureux, avec lui, des victoires de notre équipe nationale et nous sommes pleinement satisfaits de son départ! », nous a déclaré l’un des supporters.

A rappeler que la FRMF a annoncé, ce jeudi 11 août courant, le départ de l’entraîneur, à cause de « la grande divergence d’opinion sur la vision, concernant les préparatifs de l’équipe nationale, en vue des phases finales de la Coupe du monde Qatar 2022 ».

Larbi Alaoui