Des supporters de Liverpool arrêtés à Barcelone (VIDEOS)

Six supporters de Liverpool ont été arrêtés mardi 30 avril par la police espagnole suite à des actes de hooliganisme sur la Plaça Reial de Barcelone.

“Environ 500 supporters de Liverpool, qui étaient sur la place, ont causé plusieurs incidents” rapporte la presse espagnole.

Des supporters des Reds ont été également impliqués dans des altercations avec les habitants de la ville et ont même agressé physiquement des policiers.

Les autorités locales se sont ainsi mobilisées pour prendre les choses en main et prévenir d’éventuels incidents.

Notons que quelque 4800 fans de Liverpool sont à Barcelone pour assister au duel contre le Barca, comptant pour les demi-finales aller de la Ligue des Champions.

A.K.A.

on tour with yer da pushing the locals in fountains & racially abusing them.

“Liver” 🤢 pic.twitter.com/xOzy44PVwn

— Gerry (@glioriginali_) April 30, 2019