Des Saoudiens accusent Amrabat et Hamdallah de dopage

Après qu’un joueur de l’Ittihad Djeddah a été controlé positif, les regards des supporters saoudiens se tournent vers Nordin Amrabat et Abderrazak Hamdallah.

Les fans saoudiens d’Al Ittihad et d’Al Hilal pensent que les cadres du club d’Al Nasr sont toujours à l’abri des problèmes de dopage. Ils soupçonnent les deux joueurs marocains, demandent aux responsables d’ouvrir une enquête et de sanctionner les coupables.

Ces supporters n’ont pas hésité à partager une vidéo d’Amrabat en train d’absorber une boisson, lors d’un match du championnat, et demandent à ce qu’il soit contrôlé dans les plus brefs délais. Plusieurs mordus du ballon rond dans le royaume estiment que les règles anti-dopage ne s’appliquent pas de la même façon à tous les joueurs et à toutes les équipes.

Rappelons que la course vers le titre se corse de plus en plus entre Al Nasr et Al Hilal, à deux journées de la fin du championnat saoudien. Les coéquipiers de Nordin Amrabat sont en tête du classement avec 64 points, suivis par les Hilalis (63 pts).

N.K.

قرب ينتهي الدوري و لاعبي النصر ممنوعين من فحص المنشطات خصوصا امرابط و حمدالله عليهم خط احمر من لجنة المنشطات النصراوية! والله النصر لا يستحق الدوري ان فاز به و الهلال هو الأحق به #كلنا_فهد_المولد #النصر_الحزم pic.twitter.com/2dQiV5v1TQ — ابو مسلط الشيباني (@yas2003er) 10 mai 2019

#فهد_المولد اتمنى من المنشطات تشوف ماهي قصة العبوه الصغيره التي يستخدمها امرابط حسبي الله ونعم الوكيل ولا العداله على فهد المولد بس الله لا يوفقهم لا دنيا ولا اخره شو هو رياضتنا كله عشان الفقر الله يلعن ابو المنافسه اذا هي كذا غصب يبون الدوري للنصر pic.twitter.com/9CoYiaKvnn — عشاق فقط (@3haqi7) 9 mai 2019

